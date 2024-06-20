Kıbrıs’ta Şimon Aykut krizi... ‘Siyonist’ diye suçlandı, Rumlar ‘Türkiye’nin adamı’ diye tutukladı

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Kıbrıs Rum yönetimi, Osmanlı döneminde İspanya’dan İzmir bölgesine göç eden Seferad Yahudileri’nden Türk vatandaşı 74 yaşındaki iş insanı Şimon Aykut’u, ‘KKTC’de 1974 öncesi Rum mallarının üzerine siteler inşa ederek sattığı’ suçlamasıyla tutukladı. KKTC emlak sektörüne darbe vurmayı amaçlayan Rumlar, İskele bölgesine ultra lüks tatil köyü ve residanslar yapan Aykut’u, 2006’da Türk düşmanlığıyla ün yapan Rum lider Tasos Papadopulos’un çıkardığı, bugüne kadar da kullanılmayan bir yasaya dayanarak yargılıyor. Normal şartlarda Rumların mülkiyet davaları, KKTC’de kurulu AİHM’in de tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetki alanına giriyor. Papadopulos dönemi kabul edilen 303/A diye bilinen ceza yasası maddesi ise ilk kez İzmir Bergama doğumlu Şimon Aykut’a uygulandı.

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RUMLAR: BÜYÜK PATRON

Rum medyasında ‘Türkiye’nin adamı, Rum mülklerini yağmalayan büyük Yahudi patron’ diye adlandırılan Şimon Aykut, 2 hafta önce KKTC’den İsrail’e gitmek üzere sınırdan geçerken tutuklandı. Avukatları, Türkiye, KKTC, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Şimon Aykut’un kronik rahatsızlıkları nedeniyle Rum cezaevinde rutin sağlık hizmeti alamadığına dikkat çekiyor.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Aykut ve oğlu Jak Afik, İsrail’in başlattığı Gazze katliamı sürecinde, KKTC’de “Yahudiler KKTC’yi el altından satın alıyor, Kıbrıs Gazze olacak” gibi iddiaların da sembol ismi oldu. Aykut son röportajında suçlamalara isyan ederek, “Bu suçlamalara güceniyorum. Benim Siyonizm’le işim olmaz. Ailemiz 600 yıldır Türkiye’de. Kendimi Türkiye’nin bir parçası ve Türk kabul ediyorum. Türklük ve Atatürk ilkeleriyle yetiştirildim. İsrail’de bir şirketim yok, Türkiye’de ortak olduğum şirket var, gerisi KKTC’de. Konut satışlarımda İsrailliler son sırada. 3500 konut satışımdan da sadece 105’ini İsrailliler aldı, ilk sırada Rusya, Ukrayna ve İranlılar var” dedi.

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Jak Afik

KKTC’DE 8 BİN KONUT İNŞA ETTİ

20 yıldır KKTC’de yaşayan Şimon Aykut ve oğlu Jak Afik, KKTC’nin İskele bölgesi başta olmak üzere birçok yerde Caesars adlı lüks siteler inşa etti. Ailenin tamamladığı ve süren projelerinin, 8 binin üzerinde konuttan oluştuğuna dikkat çekiliyor. İskele bölgesindeki Caesars rezidansının bahçesinde Pamukkale travertenlerinden esinlenen büyük bir havuz ve su parkı da var.