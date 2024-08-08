Kıbrıs’ta şezlongtan İngiltere’yi karıştırdı

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İngiltere’de aşırı sağın göçmen karşıtı eylemleri şiddetle devam ediyor. Southport kentinde üç çocuğun hayatını kaybettiği, sekizi çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından olaylar durmak bilmiyor. Saldırganın İngiltere doğumlu Ruanda asıllı bir Hıristiyan olduğunun ortaya çıkması sonrasında da karışıklıklar sona ermedi.

Aşırı sağcılar 38 hedefe yönelik gösteri listesi hazırlarken İngiliz polisi alarma geçti. 6 bin polis göreve çağrılırken esnaf şiddet eylemlerine karşı tedbir aldı.

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TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Kamuoyunda, olayların önde gelen sorumlusu olarak 2010’larda ortaya çıkan İngiliz Savunma Birliği adlı aşırı sağcı örgütün kurucularından Tommy Robinson gösteriliyor. Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, üç çocuğun öldürülmesinin hemen ardından sosyal medyadan İslamofobik mesajlar paylaşıp, sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Yeni gösteriler öncesi esnaf dükkânlarını korumaya aldı.

Daily Mirror, Robinson’un kışkırtıcı sosyal medya mesajlarını Güney Kıbrıs’ta beş yıldızlı bir otelden attığını ortaya çıkarttı. Kıbrıs polisi, Robinson’a karşı harekete geçme konusunda İngiliz meslektaşlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını bildirdi. Diğer yandan Robinson, dün X’te yaptığı bir paylaşımda artık adada olmadığını belirterek “Kıbrıs’ta olmadığım için şanslıyım, değil mi” diye yazdı.