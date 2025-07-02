Kıbrıs’ta Rum liderin hedefi: Dönem başkanı olunca Erdoğan’ı davet edecek

Haberin Devamı

Kıbrıs sorununda KKTC’yi devre dışı bırakarak Türkiye ile doğrudan görüşmek isteyen ve uluslararası etkinliklerde karşılaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ayak üstü olsa bile iletişim kurmaya çalışan Rum lider, 6 aylık AB dönem başkanlığının Rumlar için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Erdoğan’a davetiyle ilgili, “Coğrafyayı değiştiremeyiz. Tehlikeyi yollarda yürüyen bir komşu yerine AB ile yakınlaşan bir komşu istiyoruz. Bu da Türkiye’nin AB’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı” diye konuştu. Rum lider, “yükümlülükler” ifadesiyle Türkiye’nin Rum yönetimini resmen tanıması taleplerini kast etti.

Bu arada Rum Alithia gazetesi, “Erdoğan daveti kabul eder ve Kuzey Kıbrıs’a inerse, Hristodulidis Metehan kapısında mı karşılayacak?” yorumunu yaptı.