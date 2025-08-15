×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Kıbrıs’ta ‘mezarlık barışı’

Güncelleme Tarihi:

#Kıbrıs#Mezarlık#Şehitlik
Kıbrıs’ta ‘mezarlık barışı’
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 07:00

Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, yarım asırdan uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununda birbirine zıt görüşleri savunurken, son bir yılda Birleşmiş Milletler çatısında yapılan üç zirvede anlaştıkları 6 güven arttırıcı önlemden sadece “mezarlıkların restorasyonu ve bakımı” konusunda ilerleme sağlandı. KKTC ve Rum tarafında belirlenen 15’er mezarlıkta onarım çalışmaları var.

Haberin Devamı

700 BİN EURO’LUK ONARIM

Türk ve Rum ortaklığında BM arabuluculuğuyla oluşturulan kültürel mirasın korunması komitesi uzun yıllardır Rum tarafında kalan camiler ve Türk tarafında kalan kiliselerin bakım ve onarımı konularında çalışıyordu. Komite mezarlıklar konusunda da hızlı ilerledi. Mayıs ayında liderlerin karar almasıyla Avrupa Birliği mali desteğiyle 700 bin Euro’luk restorasyon çalışmaları başladı. KKTC’de 15 Rum, Güney Kıbrıs’ta 15 Türk mezarlığı belirlendi. Türk tarafında başkent Lefkoşa sınırları içindeki Balıkesir köyünde 1974 öncesi Rum mezarlığının duvarları, mezar taşları üzerindeki haçlar ve isimler yenilendi.

Gözden KaçmasınKremlinden Putin ile Trumpın yapacağı görüşmeyi ilişkin açıklamaKremlin'den Putin ile Trump'ın yapacağı görüşmeyi ilişkin açıklamaHaberi görüntüle

KATLİAM YAPILMIŞTI

Rum tarafında da 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların katliam yaptığı Taşkent köyü seçildi. Tarihe Taşkent katliamı diye geçen 85 Türk’ün katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü köyde Osmanlı döneminden kalan duvarları tamir edildi, mezar taşları restore edildi. Rumların katlettiği Türklerin naaşları ise, KKTC’de ayrı bir şehitlikte bulunuyor.

Gözden KaçmasınDışişleri: İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruzDışişleri: İsrail’in, E1 bölgesinde yerleşim inşa edilmesine yönelik planı onaylamasını kınıyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kıbrıs#Mezarlık#Şehitlik

BAKMADAN GEÇME!