Kıbrıs’ta ‘mezarlık barışı’

700 BİN EURO’LUK ONARIM

Türk ve Rum ortaklığında BM arabuluculuğuyla oluşturulan kültürel mirasın korunması komitesi uzun yıllardır Rum tarafında kalan camiler ve Türk tarafında kalan kiliselerin bakım ve onarımı konularında çalışıyordu. Komite mezarlıklar konusunda da hızlı ilerledi. Mayıs ayında liderlerin karar almasıyla Avrupa Birliği mali desteğiyle 700 bin Euro’luk restorasyon çalışmaları başladı. KKTC’de 15 Rum, Güney Kıbrıs’ta 15 Türk mezarlığı belirlendi. Türk tarafında başkent Lefkoşa sınırları içindeki Balıkesir köyünde 1974 öncesi Rum mezarlığının duvarları, mezar taşları üzerindeki haçlar ve isimler yenilendi.

KATLİAM YAPILMIŞTI

Rum tarafında da 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların katliam yaptığı Taşkent köyü seçildi. Tarihe Taşkent katliamı diye geçen 85 Türk’ün katledilerek toplu mezarlara gömüldüğü köyde Osmanlı döneminden kalan duvarları tamir edildi, mezar taşları restore edildi. Rumların katlettiği Türklerin naaşları ise, KKTC’de ayrı bir şehitlikte bulunuyor.