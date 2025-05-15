Kıbrıs’ta mahkeme yoluyla Rum oyunu

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Rum mahkemesi KKTC’de yap-sat yöntemiyle inşaat yatırımı yapan 4 Türk iş insanı hakkında Avrupa’da tutuklama emri çıkardı. Rum yönetimi, 1974 öncesi KKTC’de mülkü bulunan Rumların başvurusu üzerine Geçitkale kasabasında lüks rezidanslardan oluşan büyük bir site yapan yerel inşaat şirketlerinden Noyanlar Grubu’nun Türkiye bağlantılı iş ortakları hakkında Avrupa tutuklama emri çıkardı. Türk iş insanları hakkında tutuklama emri çıkartıldığını Rumların “temsili Geçitkale Rum belediye başkanı” Pieris Yipsiotis açıkladı. Rumlar KKTC’de kentler için de kendi aralarında sözde ‘belediye başkanı’ seçiyor. Tutuklama emri çıkartılan iş insanlarının kimlikleri ise gizli tutuluyor.



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Rum mahkemesi geçen hafta KKTC’de emlakçılık yapan 2 Macar kadına, “Rum mülklerini pazarladıkları” suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası vermişti. Yine Rumlar geçen yıl tutuklanan KKTC’nin en büyük inşaat yatırımcıları arasındaki iş insanı Şimon Aykut’u yargılamaya devam ediyor. Normalde Rumların 1974 öncesi KKTC’de bıraktıkları mülklerin tazminiyle ilgili davalara Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de tanıdığı Lefkoşa’da kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu bakıyor. Rum mahkemesi, AİHM’le çelişmeme adına, mülkiyet sahipliği yerine mülk üzerine yatırımlarda yer alan iş insanlarını hedef alıyor.