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Kıbrıs’ta macera arayan bulur

#KKTC#Fuat Oktay#Ersin Tatar
Kıbrıs’ta macera arayan bulur

KKTC’nin 38’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rumların Doğu Akdeniz’de tek yanlı sondaj planlarıyla ilgili “Kimseden çekinmiyoruz, çekinmeyiz. Doğu Akdeniz’de macera arayan her türlü bulur” diyerek meydan okudu.

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs sorunu ve doğu Akdeniz konusunda uyararak, “Sondaj yapacaklarmış, hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmayız, Kimseden çekinmeyiz. Doğu Akdeniz’de macera arayan bulur” dedi. Oktay, Kıbrıs sorununun da iki devletli çözüleceğini belirtti.

ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Başkent Lefkoşa’daki resmi geçit törenlerinde konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajını iletti, Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’nın İstanbul zirvesindeki konuşmasında dile getirdiği, “KKTC’yi de teşkilatta görmek istiyoruz” sözlerine dikkat çekti. Oktay, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini başlatan Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nın dava erlerini şükranla anıyorum. Cengiz Topelleri, Fehmi Ercanları unutmadık, unutmayacağız” dedi.

BASKIYA BOYUN EĞMEYİZ

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Fuat Oktay, Türk tarafının müzakerelerde hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğinin altını çizerek, “Rum tarafı şimdi istiyormuş rolü yaptığı ortaklık devletini, önce yıkıp sonra reddetmedi mi? Yarım asırdır temcit pilavı gibi müzakere masasına getirilen öneriler hangi yaraya merhem oldu? Bu oyalama taktikleriyle Türk tarafının zamanla baskılara boyun eğmesini mi bekliyorlar? Şurası iyi bilinmelidir ki nereden gelirse gelsin Türk tarafı hiçbir baskıya boyun eğmez” dedi.

Kıbrıs’ta macera arayan bulur

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm önerisinin müzakere pozisyonu olmadığını vurgulayan Oktay, “Çözümün anahtarı, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tescil edilmesidir. Önerimizi, uluslararası topluma kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz. İki devletli çözüm, sabır gerektiren bir yol. Bu yolu, omuz omuza, birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu. Oktay, Rumların önümüzdeki ay Doğu Akdeniz’de tek yanlı sondajlara başlayacakları yönünde açıklama yaptığını belirterek, şöyle dedi:

“Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmayız. Sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden aynı hızla devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz, çekinmeyiz. Doğu Akdeniz’de macera arayan her türlü bulur. Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini fiili anlamda korumaya devam edeceğiz.”

Fuat Oktay, KKTC’deki temasları çerçevesinde bir dizi açılış yaptı ve 100 yataklı Girne askeri hastanesi temel atma törenine de katıldı.

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TATAR: TÜRKİYE SAYESİNDE ÖZGÜRÜZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhuriyet Bayramı konuşmasında iki devletli çözümden vazgeçmeyecekleri ve Türklerin egemen eşitliği kabul edilmeden müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

ECDADIMIZA BORÇLUYUZ

Tatar, “Kıbrıs Türk halkı olarak eğer bugün, başı dik ve onurlu bir biçimde kendi vatanımızda özgürce yaşayabiliyorsak bunu her türlü bedeli gözünü kırpmadan ödeyen kahraman halkımıza, aziz şehitlerimize, gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Dr. Fazıl Küçük’ten Rauf Raif Denktaş’a uzanan şanlı ecdadımıza ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne borçluyuz.

EŞİT EGEMENLİK ŞARTI

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarım asrı aşkın bir süredir müzakerelerde zemin olarak yer alan “federasyon” modelinin tükenmiş olduğunu ilgili uluslararası taraflara ilettiklerinin altını çizerek, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden bir müzakere sürecine girmeyeceğimiz de resmi pozisyonumuz olarak kayda geçirilmiştir” dedi.

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#KKTC#Fuat Oktay#Ersin Tatar

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