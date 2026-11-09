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Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi... BM uyardı: İlerleme olmazsa yıkım olur

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#Tufan Erhürman#Nikos Hristodulidis#KKTC
Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi... BM uyardı: İlerleme olmazsa yıkım olur
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

Kıbrıs’ta Türk ve Rum liderler, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis, BM temsilcisi Maria Angela Holguin ile bugün Lefkoşa’da güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere yeniden bir araya geliyor. Holguin, “20 aydır güven artırıcı önlemler ve taraflar arasında yeni kapı açmaya çalışıyoruz, süreç başarılı olmazsa, büyük yıkım olur” uyarısında bulundu.

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‘LİDERLER ÇOK YAVAŞ’

3’lü görüşme, Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede yapılacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in özel danışmanı Holguin, görüşme öncesinde Rum medyasına ültimatom niteliğinde açıklamalar yaptı. Holguin, Guterres’in geçen yıl martta Cenevre’de Türk ve Rum liderler ile garantör ülkelerin katıldığı gayriresmi Kıbrıs zirvesinde 4 yeni kapı açılması kararını açıkladığını hatırlatarak, “Üzerinden 20 ay geçti, kapılar konusunda ilerleme olmadı, sanki liderlerin çok zamanları varmış gibi davrandıkları hissine kapılıyorum” dedi.

‘İLERLEME YOKSA GİDERİM’

3’lü görüşmede ilerleme umduğunu belirten Holguin, “İlerleme olursa muhtemel resmi müzakerelerin metodolojisinin nasıl olması gerektiği konusuna geçeceğiz. Sonrasında garantör ülkelerin de katılacağı bir konferans sözkonusu olabilir” dedi. Guterres’in görev süresinin yeni yılda sona ereceğini hatırlatan Holguin, “İlerleme olursa yeni Genel Sekreter, süreci önünde hazır bulur, olmazsa, tekrar bir süreç başlatır mı bilemem” dedi.

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Holguin, Rum liderin Kıbrıs sorununun çözümünde Türklerle güç paylaşımı anlamına gelen dönüşümlü başkanlık konusunda yanıt vermesi gerektiğini savundu. İki liderin bu konuyu görüşerek sonuçlandırmasının resmi müzakerelerin başlayıp başlamayacağına ışık tutacağını sözlerine ekledi. 

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#Tufan Erhürman#Nikos Hristodulidis#KKTC

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