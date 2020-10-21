Kıbrıs’ta ilk temas ön isimlerle: 'Hello Ersin' - 'Yes Nikos'

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile, Kıbrıs müzakerelerindeki muhatabı Rum lider Nikos Anastasiadis arasındaki ilk temasta, Kıbrıs sorununun temelini oluşturan “tanıma” sorunu bir kez daha gözler önüne serildi. Tatar’a, “Cumhurbaşkanı” diyemeyen Anatasiadis, söze “Hello Ersin” diye başladı, Tatar, aynı şekilde “Yes Nikos” diye karşılık verdi.

BUNDAN SONRA BÖYLE

Ersin Tatar hafta sonu yapılan seçimlerin ertesi günü (önceki gün) kutlama amacıyla kendisini telefonla arayan Anastasiadis’le arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “İngilizce konuşuyoruz, bana ‘President’ (Cumhurbaşkanı) diyemedi. ‘Hello Ersin’ (Merhaba) dedi. Madem öyle, ben de ‘Yes Nikos’ dedim. Bundan böyle ön isimle… Nikos, BM denetimindeki ara bölgede sosyal buluşma istedi, ‘Tamam, hele bir devir teslimi tamamlayayım, görüşürüz’ dedim. Benim Nikos’la bir derdim yok, Kıbrıslı Türklerin lideriyim. Milliyetçiyim, herkesle görüşürüm. Nikos sonra, güzel güzel, ülkemizin bekası için, Kıbrıs’ın tüm komşuları ile arasının iyi olduğunu, bir tek Türkiye ile sorunlar yaşadığını anlattı. ‘Türkiye bizim anavatanımızdır, anavatanla konuşuruz’ karşılığını verdim. Bu kadar.” İki toplum liderinin pazartesi günü görüşmesi bekleniyor.

İLK ZİYARET ANKARA’YA

Tatar, cuma günü meclis yemini ve Mustafa Akıncı’dan görevi devralmasından sonra ilk yurtdışı ziyaretini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere önümüzdeki hafta Ankara’ya gerçekleştirecek. Tatar, Erdoğan’la arasındaki telefon görüşmesini de şöyle özetledi: “‘Sayın Cumhurbaşkanım kutladınız, çok teşekkür ederim, ama ben aktif olmak istiyorum, Lefkoşa’ya kapanmak istemiyorum. Bana kapıları açın, ben dünyaya Kıbrıs Türklerinin davasını mücadelesini anlatmak istiyorum’ dedim. Türkiye’nin Lefkoşa’da inşa ettiği hastanenin açılışına davet ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşallah gelecek.”

İLHAK GÜNDEMDE YOK

Tatar, BM’nin Kıbrıs müzakerelerine, Türkiye ile istişare ettikten sonra Türkiye’yle birlikte katılacağını ve federasyon temelli Kıbrıs sürecinin sona erdiğini, yeni fikirlerin konuşulması gerektiğini anlatacağını kaydetti. Tatar, geçmişte medyada yer alan Türkiye’ye ilhak konusunun ise gündemde olmadığını belirtti.



KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zafer sonrasında babası Rüstem Tatar’ın elini öpmeye gitti. Rüstem Tatar, 1970’lerde Rumlara karşı Rauf Denktaş liderliğinde yürütülen direnişin “kasası” diye biliniyor. (DHA)

AB’DEN TATAR’A TEBRİK YOK, MESAJ VAR





KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda bir açıklama yapan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, kapsamlı bir çözüm ve birleşmeye ulaşma amacıyla yapıcı bir angajman görmenin önemine dikkat çekti. “Kıbrıs Türk toplumu Sayın Ersin Tatar’ı yeni lideri olarak seçti” ifadelerinin kullanıldığı ancak herhangi bir kutlama vurgusu içermemesi dikkat çeken açıklamada, “Kıbrıs sorununa bir çözüm Kıbrıs’ın ve AB’nin yararına olacaktır” denildi. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)