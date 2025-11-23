Kıbrıs’ta ilk tartışma Erhürman’dan Rum lidere sert tepki

Haberin Devamı

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, yeni seçilen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a ilk görüşmesinde verdiği medya üzerinden suçlama oyununa başlamayacağı sözünden hızlı çark etti. Perşembe günü Erhürman’a BM önünde söz veren Hristodulidis, önceki gün Rum yönetimindeki Yunan Alayı’na madalya töreninde “Türkiye’nin 1960’lardan kalan çağdışı garantörlüğü kalkmadan, Türk askeri Ada’yı terk etmeden asla çözüm olmayacak, kabul etmeyeceğiz” şartı koydu, Erhürman yazılı açıklama yaparak, “Hani verdiğin söz, kabul etmeyeceğimizi bile bile şart koyuyorsun, açıklaman yok hükmündedir” cevabı verdi.

TÖRENDE KONUŞTU

Rum lider Türkiye’yi suçladığı ve Kıbrıs sorununa çözüm şartları koyduğu konuşmayı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında hayatını kaybeden Yunan askerleri anısına dikilen Lefkoşa Rum kesimindeki anıt önünde yaptı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Rum Başpiskopos Yeorgios’un da katıldığı törende ölen Yunan askerleri anısına sembolik madalya töreni yapıldı.

ERHÜRMAN: ABESLE İŞTİGAL

KKTC’nin Cumhurbaşkanı Erhürman, Hristodulidis’in kışkırtıcı açıklamalarına hemen yanıt verdi. Erhürman, “Daha dün medya üzerinden Kıbrıs sorununu tartışmama konusunda anlaşmıştık. Garantiler ve Türk askeriyle ilgili açıklamaları uzlaşıyla bağdaşmıyor. Türk tarafının kabul etmesinin imkansız olduğu bir ön şartı kendi koyuyor. Kendisi garantör olmayan birçok ülkeyle askeri anlaşma imzalarken Türk askerini istememesi abesle iştigal. Bu açıklamayı yok farz ediyorum” karşılığını verdi.

RUM LİDER KARŞI CEVAP VERDİ

Rum liderin Erhürman’ın tepkisine karşı cevabı gecikmedi. Bu defa terör örgütü EOKA’nın 70’inci kuruluşu anısına düzenlenen fotoğraf sergisi açılışında Erhürman’ın tepkisi sorulunca, “Türk askerinin çekilmesi ve çağdışı kalmış 1960’ların garantörlük sisteminin kaldırılması şartımız çok uzun süredir var. Kıbrıs’ta en iyi garantörlüğü AB üyeliği yapacak. Diğer konuları Türklerle müzakere masasında konuşuruz” dedi.

Tufan Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Khassim Diagne’nin koordinasyonuyla Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.