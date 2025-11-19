Kıbrıs’ta ilk buluşma

Haberin Devamı

İki lider başkent Lefkoşa’da Birlemiş Milletler (BM) denetimindeki ara bölgede yer alan BM temsilcisi Khassim Diagne’nin evinde görüşecek. Erhürman, Rum lider ile Kıbrıs sorununda bir sonraki atılacak adımlar ile ilgili temasları ele alacak. Ayrıca, iki tarafın da günlük yaşamını ilgilendiren sınırlardan daha rahat geçiş ve yeni kapıların açılması gibi konuların ön plana çıkması bekleniyor. Erhürman görüşme öncesi yaptığı açıklamada, karşılıklı suçlama oyununa girmeyeceğini ve sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağını söyledi.

Rum lider Nikos Hristodulidis her ne kadar ‘BM çerçevesinde müzakerelere hemen başlamaya hazırım’ çağrıları yapsa da bir dizi şart öne sürüyor. Hristodulidis, müzakerelerin 2017’de İsviçre’de masayı terk ettikleri noktadan ve BM Güvenlik Konseyi kararları ile Avrupa Birliği (AB) değerlerine uygun bir formatta başlamasını talep ediyor. Erhürman ise Kıbrıs Türklerinin ‘egemen eşitliğinin’ tartışma konusu yapılmadan sonuç odaklı müzakere istiyor. İki tarafın talepleri arasındaki farklılıklar nedeniyle BM resmi müzakerelerinin gecikmesi bekleniyor.