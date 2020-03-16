Kıbrıs'ta iki tarafta da vaka artıyor

Kıbrıs’ta hem KKTC hem de Rum yönetiminde koronavirüs vakalarında sayı artıyor. KKTC’de sayı 6’ya yükselirken, Rum kesiminde 26 oldu. Salgının daha şiddetli görüldüğü Rum yönetiminde yetkililer, “Nüfusun büyük bölümü virüs kapabilir” diyerek halkı kötü senaryoya hazırlıyor. Kıbrıs’ta virüse karşı en sert ve en erken tedbirleri KKTC aldı. KKTC’de Rum yönetiminden farklı olarak market ve eczane gibi elzem sektörler hariç tüm özel işyerlerini kapatıldı, halka gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı. KKTC Bakanlar Kurulu, sağlık ve polis gibi kurumlar dışındaki devlet dairesi çalışanlarına da Nisan ayına kadar idari izin verdi. Kurumlardaki rutin işlemler, nöbetçi personel tarafından yürütülüyor. Ülkeye turist girişi de yasaklandı.

RUM YÖNETİMİ HALKI UYARDI

Rum yönetiminde ise, tedirginlik daha büyük. Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı 26’ya ulaştı. Rum hükümet sözcüsü, her türlü önlemleri aldıklarını, ancak nüfusun büyük bir bölümünün hastalığa yakalanma ihtimaline karşı halkın hazırlıklı olmasını istedi. KKTC ile Rum yönetimi arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Hastalığın çıktığı geçen haftadan bu yana kapılardan 6’sı kapatıldı. Açık olan 3 kapıda ise, sıkı kontroller yapılıyor. Rum yönetiminin son açık kapıları da kapattığı bilgisi geldi ancak Rum İçişleri Bakanlığı haberleri yalanlayarak sadece Kıbrıslı Türklere geçişlerin serbest olduğunu ve beraberlerinde kimlik ya da pasaportlarının bulunması gerektiğini açıkladı. İki taraf arasındaki fiili geçişler çok azaldı.