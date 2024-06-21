Kıbrıs’ta Hizbullah alarmı! Nasrallah Rumları tehdit etti, KKTC de endişelendi

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail ile son yıllardır bir dizi askeri işbirliği anlaşması imzalayan ve İngiliz üslerine ev sahipliği yapan Kıbrıs Rum yönetimini ‘meşru hedef’ ilan etti, Rum lider Nikos Hristodulidis, panikle İran’ın kapısına koştu. KKTC ise, 5 yıl önce Suriye’nin İsrail uçağına attığı füzenin kör uçuşla Beş Parmak Dağları’na düşüşünü hatırladı, ‘Hizbullah füze atar ve ıskalarsa’ endişesine kapıldı.

‘KURAL TANIMAYIZ’

Hasan Nasrallah önceki gün İsrail’in öldürdüğü Hizbullah komutanlarından Talip Sami Abdullah’ı anma töreninde yayınlanan video mesajında Rum yönetimini açık bir dille tehdit etti ve “ayağını denk al” anlamına gelen sözler sarf etti. Nasrallah, “İsrail ile savaş tırmanır, İsrail Lübnan’a saldırırsa, düşmanı her yerde kural tanımadan vuracağız. Rum hükümeti, İsrail’e üs ve limanlarını açarsa savaşın bir parçası kabul ederiz” dedi.

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RUM LİDER: BİZ BARIŞÇIYIZ

Rum yönetiminde büyük yankı yaratan tehdit ilk önce, “ABD ve İngiltere’nin İsrail’e destek operasyonlarında ve Yemen’deki Husilere saldırılarda kullandığı Kıbrıs’taki İngiliz üslerini kast ediyor” diye algılandı, ancak Nasrallah’ın isim vererek İngiltere ve ABD yerine Rum hükümetini hedef alması, İsrail ile son yıllarda bir dizi askeri anlaşma imzalayan Rum lider Hristodulidis’i paniğe soktu.

Kendilerine ait Baf kentindeki askeri havaalanı ve Mari deniz üssünü ABD ve İsrail’e kullandıran Rum lider Hristodulidis, “Biz savaş değil barışın parçasıyız, Larnaka-Gazze arasına kurulan insani yardım deniz hattı en büyük ispatı” diye konuştu. Hristodulidis, Lübnan hükümeti, Hizbullah ve Hizbullah’a destek veren İran ile diplomatik kanallardan temasa geçtiklerini de kaydetti.

İSRAİL UÇAĞINI ISKALAYAN S-200

Hizbullah’ın Rumlara yönelik tehdidi, KKTC’de de endişeye yol açtı ve 2019’da Beşparmak Dağları’na düşen Suriye’nin S-200 füzesini akıllara getirdi. Suriye hava savunma sistemleri, 30 Haziran 2019 akşamı Lübnan üzerinden saldıran İsrail savaş uçaklarına S-200 füzeli atmış, ıskalayan füze, serbest uçuşla 300 kilometre mesafe kat ederek KKTC’nin Beş Parmak Dağları’na, Taşkent köyü yakınlarına düşmüştü. Lübnan yönünden gelen Suriye füzesi, o dönemde de KKTC’de büyük endişeye yol açmıştı. Hizbullah’ın İsrail’e karşı kullandığı füzelerin de Suriye’nin kullandığı füzelerle aynı tipte olması KKTC medyasında, “Rumlara atarlar, bize düşer mi?” yorumlarına yol açtı.

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BEYRUT’TAN KIBRIS’I VURABİLİR Mİ?

HAMAS’a göre daha ciddi bir tehdit unsuru olarak görülen Hizbullah’ın, elinde çeşitli füzelerden oluşan bir cephaneliği bulunuyor. Hizbullah’ın cephaneliğine ilişkin resmi açıklamalar bulunmasa da uluslararası kamuoyu araştırmalarına göre grubun elinde 150 bin adet roket ve füze bulunduğu tahmin ediliyor. Bu cephaneliğin ciddi bir kısmı düşük menzilli olsa da Hizbullah’ın elinde olduğu bilinnen İran yapımı 210 km menzilli Zelzal-2 ve 300 km menzilli Fetih-110 füzeleri, Beyrut-Kıbrıs arasındaki kuş uçuşu yaklaşık 200 km’lik mesafe göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İNGİLİZ ÜSLERİ AKTİF

Kıbrıs’taki biri deniz diğeri hava 2 üssü, ABD ve İngiltere’nin bölgedeki askeri operasyonlarında yoğun olarak kullanılıyor. İngiltere son Gazze krizinde üslerinin ‘insani amaçlarla’ kullanıldığını ileri sürse de İsrail, Amerikan silahlarının bu üslerden sevk edildiğini açıkladı. Kıbrıs’tan kalkan İngiliz savaş uçakları, Yemen’deki Husilere düzenlenen ABD saldırılarına da katılıyor.

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HARİTALI GÖZDAĞI









LÜBNAN’da Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Al Akbar gazetesi, Rumların tek hava üssü Andreas Papandreu’nun bulunduğu Baf kentinin, İsrail’in Kızıldeniz’deki limanı Eilat’tan daha yakın olduğuna dikkat çekti. Gazete, haritayla verdiği haberine ‘Baf, Eilat’tan daha yakın” başlığını kullandı, Lübnan İsrail sınırından Baf kentinin 330, İsrail’in Eilat liman kentinin ise, 470 kilometre olduğunu yazdı. Ayrıca, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib’i aradığı ve Rum kesiminin ‘hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini vurguladığı’ kaydedildi.