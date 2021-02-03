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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıbrıs’ta hedef iki ayrı devletli çözüm

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs’ta hedef iki ayrı devletli çözüm
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Türkiye ve KKTC, BM’nin mart ayında yapmayı planladığı Kıbrıs zirvesi öncesinde atılacak adımlar ve ortak hedef konusunda tam görüş birliği sağladı.

Türkiye ve KKTC, BM’nin yapmayı planladığı gayri resmi Kıbrıs zirvesi öncesinde atılacak adımlar ve ortak hedef konusunda görüş birliği sağladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rumlarla yarım asırdır devam eden federasyon görüşmelerinin sona erdiğini ve masaya iki devletli, iki ayrı egemenliğe dayalı bir ortaklık formülü koyacaklarını açıkladı.

ZİRVEYE HAZIRLIK

Çavuşoğlu, 2017’de İsviçre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs konferansının federasyon görüşmelerinin son şansı olduğunu belirterek, “Bu yeni gayri resmi zirve Türkiye’nin teklifi. Zirvede federasyon yerine farklı fikirler, iki ayrı egemenliğe dayalı, iki ayrı devletin olacağı bir model konuşacağız. Bu konuda ısrarlıyız” dedi. Kıbrıslı Rumların, Türklerle yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, BM zirvesinde, Kıbrıs’la ilgili bundan sonra ne konuşulacağının belirleneceğini kaydetti.

KKTC’YE AŞI SEVKIYATI SÜRECEK

Çavuşoğlu, Türkiye’nin KKTC’ye siyasi ve ekonomik her türlü desteği vermeye devam edeceğini, salgınla mücadele çerçevesinde de aşı sevkıyatlarının süreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar ise, “Ada’da mevcut gerçekler temelinde iki ayrı egemenlikte iki ayrı devletin birbirleriyle işbirliği yapacağı bir çözüm yaşayacaktır. Türkiye’nin garantörlüğü ve egemenliğimizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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