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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:55,Son Güncelleme:

Kıbrıs'ta geçişler kapanınca sınırdaki parka akın yaşandı

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Kıbrıs'ta geçişler kapanınca sınırdaki parka akın yaşandı
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyet yaşanmasına sebep oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından bu yana KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi.

Kıbrısta geçişler kapanınca sınırdaki parka akın yaşandı

Mart ayından bu yana koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçişlerin durdurulması Türk ve Rum toplumunun arasında mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Akrabalarından uzak kalan iki toplum Lefkoşa sınırındaki Yiğitler Burcu Park'ında bir araya gelerek tellerin arkasından hasret giderdi. O anlar Demirören Haber Ajansı'nın kamerasına takıldı. İki ülkeyi ayıran tellere, “sizi özledim” yazan Kıbrıslı Türk ve Rumlar  uzun süre karşılıklı şarkılar söyleyip, sohbet etti.

Kıbrısta geçişler kapanınca sınırdaki parka akın yaşandı

SINIRDAKİ PARKTA ÖZLEM GİDERDİLER

Sınırdaki parka gelerek, Rum Kesimi'ndeki arkadaşıyla hasret gideren bir kişi ise, "Koronavirüs nedeniyle Güney Kıbrıs'ta arkadaşlarım kaldı, teller ardında iletişim kuruyoruz. Bir birimizi özlüyoruz. Duygulandım, bu anı görünce" dedi. Öte yandan, Kıbrıs'ta kuzey ve güney arasındaki sınır kapılarının 1 Temmuz'da açılması bekleniyor.

Kıbrısta geçişler kapanınca sınırdaki parka akın yaşandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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