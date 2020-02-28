MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKıbrıs’ta, corona virüs nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı
GeriDünya Kıbrıs’ta, corona virüs nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Sefa KARAHASAN / LEFKOŞA, (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Kıbrıs’ta, corona virüs nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıbrıs’ta, corona virüs nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı
Abone Olgoogle-news

Kıbrıs'ta corona virüs(koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi. 

Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle