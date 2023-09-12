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Kıbrıs’ta BM askeri ile bu kez yumruk gerilimi

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#KKTC#BM#Yumruk
Kıbrıs’ta BM askeri ile bu kez yumruk gerilimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

Kıbrıs’ta geçen ay BM denetimindeki ara bölgede yer alan Pile köyü yol inşaatında BM askerleriyle yaşanan gerginliğin ardından dün başkent Lefkoşa’da ikinci gerginlik yaşandı.

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Olay dün öğleden sonra Ledra Palace sınır kapısı yakınında meydana geldi. BM denetimindeki ara bölgeye sınır oluşturan Burhan Tan sokağı üzerinde temizlik yapan KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı askerler ile BM askerleri arasında tartışma çıktı. Bir BM askeri, bir Türk askerini yumruklayarak darp etti. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sert tepki göstererek, “Gereken cevabı vereceğiz ve yanlarına kalmayacak.” dedi. BM Barış Gücü’nün sözcüsü Alim Sıddıque de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Olayın yaşandığı Burhan Tan Sokak’ın KKTC topraklarında kaldığı belirtildi. 

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#KKTC#BM#Yumruk

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