Kıbrıslı Türk, İngiltere’de Corona Virüsten öldü

Sosyal medyada paylaşım yapan Tunay Yunak, "Arkadaşlar kayınbiraderimi İngiltere’de kalp ameliyatı nedeniyle uzun süredir yattığı hastanede Corona Virüs teşhisiyle kaybettik. Çok üzgünüz. İngiltere sağlık sisteminin acizliğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.