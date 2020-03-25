Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:42,
Kıbrıslı Türk, İngiltere’de Corona Virüsten öldü
İngiltere'de 63 yaşındaki Yıldıray Faik, Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldıray Faik'in ölümünü kayınbiraderi Tunay Yunak sosyal medyadan açıkladı.
Sosyal medyada paylaşım yapan Tunay Yunak, "Arkadaşlar kayınbiraderimi İngiltere’de kalp ameliyatı nedeniyle uzun süredir yattığı hastanede Corona Virüs teşhisiyle kaybettik. Çok üzgünüz. İngiltere sağlık sisteminin acizliğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.
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