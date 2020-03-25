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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Kıbrıslı Türk, İngiltere’de Corona Virüsten öldü

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Kıbrıslı Türk, İngiltere’de Corona Virüsten öldü
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İngiltere'de 63 yaşındaki Yıldıray Faik, Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldıray Faik'in ölümünü kayınbiraderi Tunay Yunak sosyal medyadan açıkladı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Tunay Yunak, "Arkadaşlar kayınbiraderimi İngiltere’de kalp ameliyatı nedeniyle uzun süredir yattığı hastanede Corona Virüs teşhisiyle kaybettik. Çok üzgünüz. İngiltere sağlık sisteminin acizliğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

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