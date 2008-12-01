Kıbrıslı liderler 11. kez toplanacak

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Liderler, yarın saat 10.00'da Lefkoşa ara bölgede kapsamlı müzakereler için tahsis edilen binada bir araya gelecek.



Müzakerelerin başlatıldığı 11 Eylülden buyana, “Yönetim ve güç paylaşımı” başlığı altındaki konuları görüşmeye devam eden liderler, yarın “federal kamu yönetimi” ile “kamu komisyonu ve dış ilişkiler” konularını ele alacak.



Liderler, 25 Kasımdaki görüşmede “federal suçlar” ve “federal polis” konularını ele almıştı.



BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Taye-Brook Zerihoun, son görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin “federal suçlar” konusunun hemen hemen tüm unsurlarında anlaştıklarını, “federal polis” konusunda ise bazı konularda fikir birliğine vardıklarını söylemişti.



Liderler arasında 25 Kasımdaki görüşmede ilk ciddi gerginlik yaşanmıştı. Türk tarafının, görüşmeler devam ederken Hristofyas'ın görüşme zeminini kaydırmaya yönelik çalışmasından duyduğu rahatsızlığı ve Rusya ile imzaladığı deklarasyona ilişkin tepkisini ortaya koyması, görüşmenin başında kısa süreli gerginliğe neden olmuştu.



Hristofyas, Türk tarafının bu yöndeki görüşlerine yazılı yanıt vereceğini söylemişti.

