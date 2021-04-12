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Dünya
Ömer BİLGE/LEFKOŞA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kıbrıs zirvesine son hazırlık

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Kıbrıs zirvesine son hazırlık

Birleşmiş Milletler Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute, Cenevre’de 27-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek gayri resmi Kıbrıs zirvesine yönelik Türk ve Rum liderlerle son toplantısını yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM yetkilisine Cenevre’de 50 yıldan bu yana ilk kez yeni bir şeyler söyleyeceklerini belirtti. Lute ile çalışma yemeğinin ardından konuşan Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez bir toplantıya fiilen katılacağını ve bunun BM’nin zirveye verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Federasyon temelli müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Tatar, “Artık Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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