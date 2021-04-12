Kıbrıs zirvesine son hazırlık

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM yetkilisine Cenevre’de 50 yıldan bu yana ilk kez yeni bir şeyler söyleyeceklerini belirtti. Lute ile çalışma yemeğinin ardından konuşan Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez bir toplantıya fiilen katılacağını ve bunun BM’nin zirveye verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Federasyon temelli müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Tatar, “Artık Kıbrıs eski Kıbrıs değil. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

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