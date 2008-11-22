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Kıbrıs’ta iki lisede striptiz şaşkınlığı

Kıbrıs’ta iki lisede striptiz şaşkınlığı

Kıbrıs’ta adanın hem Türk hem Rum tarafı, dansçı ya da temizlikçi diye kandırılarak adaya getirilen ve gece klüplerinde striptiz yaptırılarak fahişeliğe zorlanan genç kadınların karıştığı skandallarla sallanıyor.

İlk skandal, hafta başında KKTC’nin seçkin bir lisesinde patladı. Lisede okul kaptanlığı seçimlerini kazanan kızlı erkekli karışık bir grup, ders günü gece kulübünden getirilen iki dansçı kız ile zafer partisi düzenledi. Dansçıların şovu striptize kadar ilerledi. Haber medyaya yansıyınca Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açarak okul müdürünü açığa aldı.

Benzer bir "dans" şovunun bir başka seçkin lise de yaşandığı ortaya çıkınca öğrenciler medyaya karşı ayaklandı.

İlk lisedeki şova "dansçı kızları" gönderen öğrenci velisi Kerim Tezkol ise, "Oğlum benden sürpriz istemişti. Tek kusurum müdüre sormamak oldu" diyerek kendini savundu. Baba Tezkol, dansçı kızların 250 liraya kiralandığını da belirtti. Okul Aile Birliği ise medyayı olayı abartmakla suçladı. Bu açıklamalar tartışmaları daha da alevlendirdi.

KKTC’de liselerde striptiz şov’un tartışıldığı sırada, Rum kesiminde de sivil toplum örgütleri, Rum tacirlerin yüksek ücret karşılığı temizlikçi ya da dansçı diye kandırarak adaya getirdiği ve fahişeliğe zorladığı kadınların sayısındaki artışa dikkat çekti. Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen ve Rum polis yetkililerinin de katıldığı konferansta, Rum tacirlerin, eski Doğu Bloku ülkelerinin ardından Suriye, Fas ve Filipinler gibi ülkelerden de bebek bakıcısı ya da temizlikçi diye yüzlerce genç kadını kandırarak adaya getirdiği ve gece klüplerinde fahişelik yaptırdığı açıklandı.

Yasmin’in dramı

Konferansa Fas’ta evlenme hazırlığı yaparken, günlük 20 Euro karşılığı Rum kesiminde temizlik işi diye kandırılarak adaya getirilen ve gece kulübünde fahişeliğe zorlanan Yasmin adlı Müslüman genç kadının sözleri damgasını vurdu. Yasmin, kandırılarak adaya getirildiğini, pasaportuna el konulduğunu, sonra da yüklü miktarlarda borç senetlerine imza attırıldığını, ardından da tehdit ve tecavüzle fahişeliğe zorlandığını söyledi. Rum yetkililer, adaya benzer yollarla getirilen kadınların sayısının üç bine ulaştığını da açıkladı.

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