Kıbrıs Rum yönetimi tüm sınır kapılarını kapattı

Rum yönetimi, Güney Kıbrıs'ta Corona Virüs teşhisi konulan vaka sayısının 31'e çıkmasının ardından; kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldı. Rum yönetimi, güneye geçişlere sadece Güney Kıbrıs'ta yaşayanlara izin verileceğini duyurdu.

Rum yönetimi, Kıbrıs'ta bulunan 9 sınır kapısından 4'ünü Ada’da Corona Virüs vakalarının ortaya çıkmasından önce kapatmıştı.

Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl aradan sonra ilk kez kapanmış oldu.