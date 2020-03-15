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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:14,Son Güncelleme:/

Kıbrıs Rum yönetimi tüm sınır kapılarını kapattı

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Kıbrıs Rum yönetimi tüm sınır kapılarını kapattı
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Kıbrıs Rum yönetimi Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle kuzey ile güney arasındaki geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını kapatma kararı aldı. Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl sonra ilk kez kapanmış oldu.

Rum yönetimi, Güney Kıbrıs'ta Corona Virüs teşhisi konulan vaka sayısının 31'e çıkmasının ardından; kuzey ile güney arasında geçişleri sağlayan tüm sınır kapılarını 30 Mart'a kadar kapatma kararı aldı. Rum yönetimi, güneye geçişlere sadece Güney Kıbrıs'ta yaşayanlara izin verileceğini duyurdu.

Rum yönetimi, Kıbrıs'ta bulunan 9 sınır kapısından 4'ünü Ada’da Corona Virüs vakalarının ortaya çıkmasından önce kapatmıştı.

Kuzey ile güney arasında 2004 yılından beri açık olan sınır kapıları, 16 yıl aradan sonra ilk kez kapanmış oldu.

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