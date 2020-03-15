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Dünya
Sefa KARAHASAN/DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 09:13,Son Güncelleme:/

Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 26’ya yükseldi

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Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüslü kişi sayısı 26’ya yükseldi
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Kıbrıs Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 5 kişiye yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Böylece, Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs teşhis edilen kişi sayısı 26'ya yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde, bugün, 5 kişi daha koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde, karantinaya alındı. 5 kişinin yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

ADA'DA 31'E ULAŞTI

​Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 21'den 26'ya çıkarken, KKTC'de de 5 koronavirisü teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında koronavirislü kişi sayısı 31'e yükseldi.

 

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