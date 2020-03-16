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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Kıbrıs Rum kesiminde Corona Virüslü kişi sayısı 33’e yükseldi

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Kıbrıs Rum kesiminde Corona Virüslü kişi sayısı 33’e yükseldi
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Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde 7 kişiye yapılan Corona Virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kıbrıs Rum kesiminde Corona Virüs teşhis edilen kişi sayısı 33'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesiminde bugün 7 kişi daha Corona Virüs şüphesiyle kaldırıldığı Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Rum kesiminde Corona Virüs teşhisi bulunan hasta sayısı 26'dan 33'e çıkarken, KKTC'de de 6 Corona Virüs teşhisi konuldu. Böylece Kıbrıs adasında Corona Virüslü kişi sayısı 39'a yükseldi.

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