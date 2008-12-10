Kıbrıs’ın yoldaşları küstü

MASADA
isteklerini kabul ettiremediği KKTC Cumhurbaşkanı M.Ali Talat’a hakaret etmeye başlayan Rum lider Dimitris Hristofyas’a Marksizm dersi veren KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, "Yoldaşım Hristofyas, kırdın bizi" dedi.
Kıbrıs’ta geçmişteki yakın işbirliği ve sol kökenleri nedeniyle iki yoldaş diye anılan KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile Komünist Rum lider Hristofyas’ın arası, Rum liderin görüşme masasında isteklerini kabul ettirememesi bozdu. Kamuoyu önünde Talat ve Türkiye’ye saldırmaya başlayan Hristofyas, geçtiğimiz günlerde, KKTC liderliğinin Türkiye’nin denetimi altında olduğunu savunup, "Ben Yunanistan’dan izin almadan masaya otururum, Talat sütten kesilsin de gelsin" çağrısında bulundu.Türkiye ile uğraşma
Buna sinirlenen Talat ise, "Kendisine görüşmelerde de söyledim, özellikle bizim Türkiye ile ilişkilerimiz hakkında konuşmaması lazım, hakaretlerine devam ederse ben de karşılık vereceğim" diye konuştu. Talat, Hristofyas’ın kendi sözlerinin hakaret olarak algılandığını anlamadığını da belirterek, "Kendisine tekrar söyledim, Türkiye ile uğraşmaktan vazgeç, çünkü Türkiye çözümü istiyor dedim. İzleyip göreceğiz" dedi.
Soyer ise, Rum Alithia gazetesine yaptığı açıklamada "Hala Komünistim" diyen Hristofyas’a Marksist terminoloji kullanarak şöyle cevap verdi: "Talat’ı sütten kesilmeye çağırdığını duyduğumda utanıyorum. Bu kelimeleri kullanan Hristofyas’a, ekselansları Hristofyas’a, yoldaşım Hristofyas’a çok kırgınım. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Türk liderliğinin Türkiye’nin kontrolünde olduğunu söylediği için kırgınım. Yoldaş Hristofyas şunu unutmamalıdır: Mutlak güç halkın gücüdür. Söylediği gibi Sosyalist ise, Marksist ise, ’Sol gücün yumruğun gücü olduğunu’ unutmamalıdır." AB, Rumları yine memnun etti AB
dışişleri bakanlarının kabul ettiği Türkiye kararı Rumları memnun etti. Kararda Türkiye’nin Ankara protokolünü uygulamamasından üzüntü duyulduğu ve Türkiye’nin Kıbrıs Rum Kesimiyle ilişkilerini iyileştirmek için Ek Protokolü hayata geçirmesi gerektiği belirtiliyor. AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan Rum Dışişleri Bakanı Markos Kyprianu, Konsey’de genişlenme konusunda onaylanan metinden çok memnun olduğunu belirterek, AB Dönem Başkanı Fransa’yı onaylanan metinden dolayı kutladı. Metinde, AB’ye aday ülkelerin birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği ifade ediliyor. Bir bürokratın AB göz yumuyor iddiası
KIBRIS
ile ilgili olarak AB dışişleri bakanlarının aldığı kararlar ada ile ilgili tüm gelişmelere yer verilmesi ve kullanılan tonun daha da sertleştirilmesi, Rumların AB’de işi gücü bırakıp Türkiye ve Kıbrıslı Türkler ile uğraşması şeklinde değerlendiriliyor. AB Konseyi’nden üst düzey bir bürokrat, Kıbrıs ile ilgili son gelişmeler hakkında şöyle konuştu: "AB üyesi ülkeler son küresel ekonomik kriz sonrası tamamen kendi dertlerine düştü. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Fransa,Avusturya, Danimarka, Almanya
gibi ülkelerden de destek alan Rumlar, AB kararlarına istedikleri ifadeleri ekletebiliyor. Diğer ülkelerin ise bu gelişmeler umurlarında bile değil. AB dışişleri bakanlarının hazırladığı Türkiye belgesindeki ifadelerin neredeyse yarısı Kıbrıs ile ilgili. Rumların bu ifadeleri tümüyle AB Konseyi’nde daha sert uyarılarla tekrar etmesine kimse ses çıkarmıyor. AB’de kimse Rumlara çözüm için neler yapıyorsunuz demiyor. İş böyle olunca AB dayanışması diye Kıbrıs sorunu giderek AB’yi de saran büyük bir krize doğru gidiyor."