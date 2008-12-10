Kıbrıs’ın yoldaşları küstü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Barcelona ile anlaşan Xaviden Al Sadda duygusal vedaBarcelona ile anlaşan Xavi'den Al Sadd'a duygusal veda!#Barcelona
Kritik veri açıklandı İşte altında ilk tepkiKritik veri açıklandı! İşte altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Kıbrıs’ın yoldaşları küstü

Kıbrıs’ın yoldaşları küstü

3 ay önce büyük umutlarla görüşme masasına oturan KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile Rum lider Hristofyas’ın kadim yoldaşlığına, Rum liderin, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Türk siyasi liderliğinin Türkiye’nin denetimi altında olduğunu iddia edip, "Talat sütten kesilsin de gelsin" demesi gölge düşürdü.

MASADA isteklerini kabul ettiremediği KKTC Cumhurbaşkanı M.Ali Talat’a hakaret etmeye başlayan Rum lider Dimitris Hristofyas’a Marksizm dersi veren KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, "Yoldaşım Hristofyas, kırdın bizi" dedi.

Kıbrıs’ta geçmişteki yakın işbirliği ve sol kökenleri nedeniyle iki yoldaş diye anılan KKTC Cumhurbaşkanı Talat ile Komünist Rum lider Hristofyas’ın arası, Rum liderin görüşme masasında isteklerini kabul ettirememesi bozdu. Kamuoyu önünde Talat ve Türkiye’ye saldırmaya başlayan Hristofyas, geçtiğimiz günlerde, KKTC liderliğinin Türkiye’nin denetimi altında olduğunu savunup, "Ben Yunanistan’dan izin almadan masaya otururum, Talat sütten kesilsin de gelsin" çağrısında bulundu.

Türkiye ile uğraşma

Buna sinirlenen Talat ise, "Kendisine görüşmelerde de söyledim, özellikle bizim Türkiye ile ilişkilerimiz hakkında konuşmaması lazım, hakaretlerine devam ederse ben de karşılık vereceğim" diye konuştu. Talat, Hristofyas’ın kendi sözlerinin hakaret olarak algılandığını anlamadığını da belirterek, "Kendisine tekrar söyledim, Türkiye ile uğraşmaktan vazgeç, çünkü Türkiye çözümü istiyor dedim. İzleyip göreceğiz" dedi.

Soyer ise, Rum Alithia gazetesine yaptığı açıklamada "Hala Komünistim" diyen Hristofyas’a Marksist terminoloji kullanarak şöyle cevap verdi: "Talat’ı sütten kesilmeye çağırdığını duyduğumda utanıyorum. Bu kelimeleri kullanan Hristofyas’a, ekselansları Hristofyas’a, yoldaşım Hristofyas’a çok kırgınım. Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıs Türk liderliğinin Türkiye’nin kontrolünde olduğunu söylediği için kırgınım. Yoldaş Hristofyas şunu unutmamalıdır: Mutlak güç halkın gücüdür. Söylediği gibi Sosyalist ise, Marksist ise, ’Sol gücün yumruğun gücü olduğunu’ unutmamalıdır."

AB, Rumları yine memnun etti

AB dışişleri bakanlarının kabul ettiği Türkiye kararı Rumları memnun etti. Kararda Türkiye’nin Ankara protokolünü uygulamamasından üzüntü duyulduğu ve Türkiye’nin Kıbrıs Rum Kesimiyle ilişkilerini iyileştirmek için Ek Protokolü hayata geçirmesi gerektiği belirtiliyor. AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan Rum Dışişleri Bakanı Markos Kyprianu, Konsey’de genişlenme konusunda onaylanan metinden çok memnun olduğunu belirterek, AB Dönem Başkanı Fransa’yı onaylanan metinden dolayı kutladı. Metinde, AB’ye aday ülkelerin birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Bir bürokratın AB göz yumuyor iddiası

KIBRIS ile ilgili olarak AB dışişleri bakanlarının aldığı kararlar ada ile ilgili tüm gelişmelere yer verilmesi ve kullanılan tonun daha da sertleştirilmesi, Rumların AB’de işi gücü bırakıp Türkiye ve Kıbrıslı Türkler ile uğraşması şeklinde değerlendiriliyor. AB Konseyi’nden üst düzey bir bürokrat, Kıbrıs ile ilgili son gelişmeler hakkında şöyle konuştu: "AB üyesi ülkeler son küresel ekonomik kriz sonrası tamamen kendi dertlerine düştü. Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan Fransa,Avusturya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerden de destek alan Rumlar, AB kararlarına istedikleri ifadeleri ekletebiliyor. Diğer ülkelerin ise bu gelişmeler umurlarında bile değil. AB dışişleri bakanlarının hazırladığı Türkiye belgesindeki ifadelerin neredeyse yarısı Kıbrıs ile ilgili. Rumların bu ifadeleri tümüyle AB Konseyi’nde daha sert uyarılarla tekrar etmesine kimse ses çıkarmıyor. AB’de kimse Rumlara çözüm için neler yapıyorsunuz demiyor. İş böyle olunca AB dayanışması diye Kıbrıs sorunu giderek AB’yi de saran büyük bir krize doğru gidiyor."
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin