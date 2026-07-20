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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl dönümünde Atina'dan provokasyon

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#Yunanistan#Kıbrıs#KKTC
Kıbrıs Barış Harekatının 52. Yıl dönümünde Atinadan provokasyon
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 17:40

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı paylaşımlar ile skandala imza attı. Dendias, 1974'e gönderme yapan ifadeleri kullandı ve "Kıbrıs, yakındır" dedi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada Türkiye'yi hedef alan provokatif ifadeler kullandı. Dendias, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nı "Türk işgali" olarak nitelendirirken, "Kıbrıs yakındır" sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Dendias, "Türk işgalinin üzerinden 52 yıl geçti ancak hafızalardaki yeri hâlâ canlı. Hayatını kaybedenleri, kayıpları ve adanın özgürlüğü için mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KIBRIS YAKINDIR" MESAJI

Dendias, Kıbrıs meselesinin hâlâ "yasa dışı işgal" olduğunu öne sürerek, "Lefkoşa bugün Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatının 52. Yıl dönümünde Atinadan provokasyon

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Rum tarafına da seslenen Dendias, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Özellikle son gelişmelerden sonra söylüyorum; Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır." ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÖNDERME DİKKAT ÇEKTİ

Dendias'ın kullandığı "Kıbrıs yakındır" ifadesi, 1974 yılına yapılan tarihi bir gönderme olarak değerlendirildi.

Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlatmasının ardından, dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Vekili Glafkos Kliridis'in adaya daha fazla askeri destek talebine, Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis'in "Kıbrıs uzaktadır" sözleriyle karşılık verdiği biliniyor.

Dendias'ın 52 yıl sonra kullandığı "Kıbrıs yakındır" ifadesi, Karamanlis'in tarihe geçen bu açıklamasına doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI NEDEN DÜZENLENDİ?

Türkiye, 20 Temmuz 1974'te, 1960 Zürih ve Londra Antlaşmaları'ndan doğan garantörlük haklarını kullanarak, Ada'daki anayasal düzeni ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı.

Kıbrıs Barış Harekatının 52. Yıl dönümünde Atinadan provokasyon

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1960 yılında Türkler ve Rumların ortaklığıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türklerini devlet yönetiminden dışlaması ve saldırılar düzenlemesi sonucu 1963 yılında fiilen çöktü.

1963-1974 yılları arasında, başta EOKA terör örgütü olmak üzere bazı Rum gruplarının saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Kıbrıs Türkü, can güvenliği olmadığı için 100'ün üzerinde köyü terk ederek kuşatma altındaki bölgelerde yaşamak zorunda kaldı.

TÜRKİYE GARANTÖRLÜK HAKKINI KULLANDI

Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, 15 Temmuz 1974'te Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'a karşı darbe yapmasının ardından Ada'daki kriz daha da derinleşti.

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Makarios, yaşananların iç mesele olmadığını belirterek garantör devletler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi müdahaleye çağırdı.

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974 sabahı denizden çıkarma ve havadan indirme harekâtı gerçekleştirerek Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu mücahitlerle birleşti.

Rum tarafının ateşkesi ihlal etmesi ve görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından 14 Ağustos 1974'te harekâtın ikinci aşaması başlatıldı.

Türk birliklerinin 16 Ağustos 1974'te Mağusa-Lefkoşa-Güzelyurt hattına ulaşmasıyla Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ikinci safhası tamamlandı.

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#Yunanistan#Kıbrıs#KKTC

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