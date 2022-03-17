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‘Kibar Elona’ Kadirov’a karşı

#Elon Musk#Ramazan Kadirov#Rusya
‘Kibar Elona’ Kadirov’a karşı

Rusya lideri Putin’i Twitter üzerinden teke tek dövüşe davet eden Elon Musk’a, Çeçen lider Kadirov’dan imalı yanıt geldi. Kadirov’un ‘Kibar Elona’ diyerek dalga geçtiği Musk, son sözü söyledi: “Putin dövüşmekten korkarsa, sadece sol elimi kullanırım.”

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SOSYAL medyada yaptığı çıkışlar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, son günlerde Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rus siyasetçilere attığı laflarla konuşuluyor. Son olarak hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i teke tek dövüşe davet eden Musk’a, Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov’un yanıt vermesi ikili arasında bir atışmaya dönüştü.

CİNSİYETÇİ TAVIR

Resmi Telegram hesabından uzun bir mesaj yayınlayan Kadirov, Elon Musk’a “Putin’in karşısına çıkmadan önce eğitim alması” tavsiyesinde bulundu. Kadirov’un, Musk’a Elon isminin Rusça’daki dişil çekimi olan “Elona” diyerek cinsiyetçi bir tavırla yanıt vermesi tepki çekti. “ABD ve Batı’ya korku salan Putin’in zayıf rakibini öldüresiye döverken sportmenlik dışı görüneceğini” söyleyen Kadirov, “Kibar Elona’dan vahşi Elon’a dönüşmek için kaslarını güçlendirmelisin. Sana Çeçenistan’daki birkaç merkezden birinde eğitim teklif ediyorum. Elona, Çeçenistan’dan tamamen farklı bir kişi olarak, Elon olarak döneceksin” ifadelerini kullandı.

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‘TEK ELİMİ KULLANIRIM’

Kadirov’un paylaşımından sonra Twitter’daki kullanıcı adını “Elona Musk” olarak değiştiren Tesla CEO’sundan yanıt da gecikmedi. “Teklifiniz için teşekkür ederim, ancak böyle mükemmel bir eğitim bana çok fazla avantaj sağlayacaktır” diyen Musk, iğneleyici üslubunu sürdürerek şu ifadeleri kullandı. “(Putin) Dövüşmekten korkarsa sadece sol elimi kullanmayı kabul ederim ve ben solak bile değilim. Saygılar Elona...”

 

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#Elon Musk#Ramazan Kadirov#Rusya

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