KGAÖ askerleri ülkelerine döndü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Son imza ne anlama geliyorFatih Terim'in vedasındaki şifreler! Son imza ne anlama geliyor?#Fatih Terim
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Ufuk göründü Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak... Türkiye için bir ilk olacak'Ufuk' göründü! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak... Türkiye için bir ilk olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındıAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındı#MSB
Bakan Pakdemirli müjdeleri tek tek sıraladı Hem girişimciler hem de gençler için hibe desteği geliyorBakan Pakdemirli müjdeleri tek tek sıraladı! Hem girişimciler hem de gençler için hibe desteği geliyor#Bekir Pakdemirli
Alec Baldwin herkesi şaşırttı Şimşekler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...Alec Baldwin herkesi şaşırttı! Şimşekler yeniden ünlü oyuncunun üzerinde...#Alec Baldwin
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Dünyanın baş belası haline geldiler 400 milyon dolar değerinde kripto para çalındıDünyanın baş belası haline geldiler! 400 milyon dolar değerinde kripto para çalındı!#Kuzey Kore
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Erkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştıErkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştı#Prens Andrew'nun Unvanları Alındı
Asıl skandal şimdi patladı Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...Asıl skandal şimdi patladı! Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...#İngiltere
İkili cephesinde yeni gelişme Önce Demet sonra Oğuzhan... İkili cephesinde yeni gelişme! Önce Demet sonra Oğuzhan...#Demet Özdemir
HABERLERDünya Haberleri

KGAÖ askerleri ülkelerine döndü

#Kazakistan#Asker #Kırgızistan
KGAÖ askerleri ülkelerine döndü

Kazakistan’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan ve şiddet olaylarına dönen eylemlerin ardından ülkede istikrarın sağlanması amacıyla görevlendirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin askerleri ülkelerine döndü. Kırgız askerler, sınırda halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Haberin Devamı

Kazakistan’da akaryakıta yapılan zammın ardından başlayan protestoların hükümetin geri adım atmasına rağmen büyüyerek şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin askerleri, Kazakistan’a gelerek kontrolün sağlanmasına yardımcı olmuştu. Barış gücü olarak ülkeye gelen Kırgızistan, Belarus, Tacikistan ve Ermenistan askerleri, Kazakistan’dan çekildi. Kazakistan’dan ayrılarak ülkelerine dönen 150 Kırgızistan askeri, Kırgızistan-Kazakistan sınırında bulunan Ak-jol kontrol noktasında Kırgız halkı tarafından coşkuyla karşılandı. Karşılamaya Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de katıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus askerlerini taşıyan 10 uçağın Kazakistan’ın Almatı kentindeki Jetıgen Askeri Havalimanı'ndan havalandığı kaydedildi. Ermenistan ve Tacikistan askerlerinin de Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin uçaklarıyla ülkelerine götürüleceği aktarıldı. Öte yandan Kazakistan’dan Ermenistan ve Tacikistan askerlerinin de çekildiği öğrenildi.

Kazakistan’ın talebi üzerine KGAÖ üyesi Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan ve Belarus tarafından ülkeye 2 binden fazla barış gücü gönderilmiş, Kazakistan’daki olaylarda stratejik binaların güvenliği sağlanmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, salı günü yaptığı açıklamada ülkede durumun kontrol altına alındığını belirterek, KGAÖ barış gücü misyonunun sona erdiğini ve askerlerin 13 Ocak’tan itibaren çekilmeye başlayacağını söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kazakistan#Asker #Kırgızistan

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal