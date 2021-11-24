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Kevin Spacey’ye şok ceza! 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

#Kevin Spacey#House Of Cards#Tazminat
Kevin Spacey’ye şok ceza 31 milyon dolar tazminat ödeyecek

Hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine “House of Cards” dizisinden kovulan Kevin Spacey, yapımcı şirkete 31 milyon dolar tazminat ödeyecek. Dizinin yapımcısı MRC, suçlamalar üzerine ani ayrılışıyla dizinin sezonunun ertelenmesine, senaryonun yeniden yazılmasına ve çekilmesine neden olan Spacey’den oluşan gelir kaybının telafisini istiyordu.

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ABD’li oyuncu Kevin Spacey’ye 2019 yılında şirketin cinsel taciz politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açan dizinin yapımcısı MRC, ünlü aktör yüzünden milyonlarca dolar zarar ettiğini söylemişti. Şubat 2020’de sekiz gün süren gizli davada her iki tarafın avukatları 20’den fazla kişiyi dinlemiş, temmuz ayında ise karar verilmişti. Gizli tutulan 46 sayfalık kararda şirket lehine bir sonuç ortaya çıktığı, MRC’nin Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne tazminatın ödenmesi yönünde verdiği dilekçeyle anlaşıldı. Spacey’nin mahkeme kararını temyize götürdüğü ancak başvurusunun reddedildiği öğrenildi.

SEKTÖRDEN DIŞLANDI

İki Oscar ödülü bulunan 62 yaşındaki oyuncu, Hollywood’da 2017 yılında Harvey Weinstein skandalının ortaya çıkmasından ve MeToo hareketinin büyümesinden sonra tacizle suçlanan ilk aktörlerden biriydi. İlk olarak ABD’li aktör Anthony Rapp, 14 yaşındayken Spacey tarafından taciz edildiğini iddia etmiş ardından Spacey’e yönelik House of Cards dizisi setinden isimler de dahil olmak üzere birçok taciz suçlaması yöneltilmişti. Suçlamaların ardından yer aldığı birçok projeden çıkartılan Spacey, o tarihten beri herhangi bir büyük projede yer alamadı.

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#Kevin Spacey#House Of Cards#Tazminat

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