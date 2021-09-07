Keskin nişancı katliam yaptı
ABD ordusunda Irak ve Afganistan’da keskin nişancı olarak görev alan 33 yaşındaki Bryan Riley, Florida’da kucağındaki 3 aylık bebekle bir kadını, 40 yaşındaki bir adamı ve 62 yaşındaki bir başka kadını öldürdü. 11 yaşındaki bir kız çocuğunu da yaralayan saldırgan şiddetli bir çatışma sonrasında vurularak yakalandı.
Florida’nın Polk idari bölgesinde meydana gelen olayın ardından tutuklanan adamın, hastane yatağında yatarken polisin silahını zorla almaya çalıştığı, bunun üzerine yatağa bağlandığı belirtildi. Bölge şerifi Grady Judd, “zihinsel sağlık problemleri yaşayan” saldırganın uyuşturucu kullandığını ve kurbanlarını rastgele seçtiğini aktardı.
polislerle çatıştı
Kamuflaj giyen ve silahlarla donanan Riley polislere teslim olmamak için uzun süre direndi.