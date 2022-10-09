Kerç Köprüsü’nü havaya uçurdular! Putin şimdi ne yapacak

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri müdahalenin 227’nci gününde Moskova açısından stratejik öneme sahip ve Rusya’yı Kırım’a bağlayan can damarı Kerç Boğazı köprüsü dün sabah şiddetli patlamada büyük zarar gördü. Rusya lideri Vladimir Putin, patlamanın nedenini ortaya çıkarmak için komisyon kurulması talimatı verirken, Ukrayna tarafı olayı üstlenmese de arkasında durduğunu ima eden açıklamalar yaptı.

KRİTİK GELİŞME

Dün sabah saatler 06:07’yi gösterdiği sırada köprünün Rusya yakasına yakın Taman Yarımadası bölümünde şiddetli patlama duyuldu. Bir anda alev topuna dönen köprüde çift yönlü karayolunun iki tabliyesi koparak sulara gömüldü. Karayoluna bitişik geçen demiryolu hattı da ciddi hasar gördü. O anda demiryolundan geçen yakıt yüklü tren katarı alev aldı. Köprüye dökülen mazotun yanması sonucu yaklaşık 100 metrelik demiryolu bölümü kullanılamaz duruma geldi. Rus tarafı patlama sırasında üç kişinin öldüğünü bildirdi.

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İHA YA DA TEKNE Mİ

Patlamadan yaklaşık üç saat sonra Rusya Terörle Mücadele Komitesi olayın sabotaj olduğunu duyurdu. Köprünün üzerinden geçen patlayıcı yüklü TIR’ın uzaktan kumandayla patlatılarak ‘terörist eylem gerçekleştirildiğini’ belirtti. Ancak uluslararası medyada köprünün patlayıcı yüklü bir İHA ya da patlayıcı yüklü bir tekne ile vurulmuş olabileceği de iddia edildi. Rus medyası uluslararası basının aksine olaya çok fazla yer vermezken Kremlin’in sessizliği “Misilleme planlaması yapılıyor. Putin mutlaka yanıt verecek” diye yorumlandı. Rus Parlamentosu’ndaki Adil Rusya fraksiyonunun başı Sergey Mironov, Rusya’nın Ukrayna altyapısına misillemede bulunması çağrısında bulundu.

UKRAYNA’DAN İMA

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin danışmanlarından Mihail Podolyak, “Köprü bir başlangıç. Yasadışı ne varsa yok edilmeli. İlhakçı Ruslar topraklarımızdan atılmalı” diye paylaşım yaptı. Podolyak sonraki paylaşımında ise “Patlatılan kamyonun Rus tarafından giriş yaptığını not etmekte fayda var. Yanıt Rusya’da aranmalı” diyerek eylemle ilgili Moskova’yı işaret etti. Dün akşam saatlerinde Rusya Ulaştırma Bakanlığı, köprünün yolun çökmeyen Kırım istikametine gidiş tarafının hafif araçlara açıldığını duyurdu.

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Öte yandan dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’daki askeri birliklerin başına Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin’in atandığına dair bir kararname imzaladı.

KIRIM’DA PANİK HAVASI

Rusya ana karasından Kırım’a bağlantı sağlayan köprünün devre dışı kalmasıyla yarımadada panik havası esti. Sabahın erken saatlerinde yakıt kıtlığı patlak verecek düşüncesiyle halk benzin istasyonlarına hücum etti. Rusya güdümlü Kırım yerel yönetimi ise köprü krizi gölgesinde gıda ürünlerine zam yapılmaması için kontrol mekanizması kurduklarını açıkladı. Kırım’da tatil yapan Rusların feribot seferleri başlayana kadar otellerinde misafir edileceği duyuruldu.

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KÖPRÜYÜ PUTİN AÇMIŞTI

Köprünün devre dışı kalmasıyla Rusya’nın cepheye mühimmat ve erzağı nasıl ulaştıracağı da merak konusu oldu.

* Rusya’yı 2014’te ilhak ettiği Kırım yarımadasına bağlayan köprü 3.6 milyar dolara mâl oldu.

* 19 km uzunluğundaki köprü 2018 yılında Rusya lideri Putin tarafından törenle hizmete açıldı.

* İngiliz Daily Mail gazetesi, dünkü saldırı haberine önceki gün 70’inci yaşını kutlayan Putin için ‘Doğumgünün kutlu olsun Vlad” başlığını attı.