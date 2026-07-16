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Kerbela yürüyüşünde facia: Çok sayıda ölü ve yaralı

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#Irak#Kerbela#Yürüyüş
Kerbela yürüyüşünde facia: Çok sayıda ölü ve yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 10:13

Irak’ta Erbain ziyareti kapsamında Basra'dan Kerbela'ya yürüyerek giden ziyaretçilerin arasına bir araç daldı. Yaşanan facia nedeniyel 10 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

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Irak'ta Erbain matem yürüyüşü sırasında meydana gelen trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. Basra'dan Kerbela'ya yürüyerek giden ziyaretçilerin arasına bir aracın dalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, yerel saatle 03.00 sıralarında Basra'nın kuzeydoğusundaki Harisa ilçesinden geçen ana yolda meydana geldi. Erbain ziyareti kapsamında Kerbela'ya yürüyen ziyaretçilerin arasına giren araç, can kaybına ve çok sayıda yaralanmaya neden oldu.

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Yerel kaynaklar, kazaya karışan aracın sürücüsünün alkollü olduğunu öne sürdü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından Basra Trafik Müdürlüğü, olayın yaşandığı yolu araç trafiğine kapattı. Güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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#Irak#Kerbela#Yürüyüş

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