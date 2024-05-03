Kenya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor

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Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 210'a yükseldiği duyuruldu. Ayrıca 125 kişi yaralanırken, 90 kişinin de hala kayıp durumda olduğu ifade edildi.



Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun ofisinden beklenen Hidaya Kasırgası nedeniyle yapılan uyarıda, "Kıyı bölgesinin Hidaya Kasırgası'ndan etkilenmesi bekleniyor. Bu da Hint Okyanusu'nda şiddetli yağışlara, büyük dalgalara ve kuvvetli rüzgarlara yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı. Fırtına öncesi 33 noktadaki 178 baraj ve rezervuarın yakınında yaşayanlar için tahliye emri verildi ve halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.



Hidaya Fırtınası'nın şiddetli yağışlarda 155 kişinin hayatını kaybettiği komşu Tanzanya'da, daha sonra komşu Kenya'da etkili olması bekleniyor.