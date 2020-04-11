Kenya’da yardım kuyruğunda izdiham

Salgının kontrolü için alınan tedbirler ve güvenlik güçlerine verilen yetkililerle ihlalde bulunanlara karşı şiddet de arttı. Dün Kenya’nın başkenti Nairobi’nin gecekondu mahallerinde insani yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihama polisin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu yaralananlar oldu. Salgının yayılmasıyla kıtada durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 1.943 vaka sayısı ile Güney Afrika başı çekerken, bu ülkeyi 1.666 vakayla Cezayir takip ediyor. En fazla ölümün yaşandığı ülke 235 kayıpla Cezayir olurken, Mısır’da da 103 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün şu ana kadar en fazla yayıldığı ülkeler, Güney Afrika ve Cezayir’in yanı sıra Mısır, Fas, Tunus, Kamerun, Burkina Faso ve Nijer oldu.