Kenya’da vergi yasasına isyan: Parlamentoyu bastılar

Haberin Devamı

Hükümetin hazırladığı ‘2024 Finans Tasarısı’ adlı yeni vergi düzenlemesinin onaylanmasının ardından sokaklara dökülen binlerce protestocu, başkent Nairobi’deki parlamento binasının bir kısmını ateşe verdi. Bazı milletvekillerinin parlamentonun bodrum katına sığındıkları bildirildi. Polis memurları parlamento yakınındaki bir kilisede kurulan tıbbi çadırda tedavi gören protestoculara gerçek mühimmatla ateş açtı. En az 10 protestocu öldü, 45 kişi de yaralandı.

EK VERGİLERE TEPKİ

İktidar partisi üyesi Nairobi valisinin ofisi de ateşe verildi. Kenya Hukuk Topluluğu Başkanı Faith Odhiambo, aralarında kişisel asistanının da bulunduğu 50 Kenyalının, protestolara katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından “kaçırıldığını” söyledi. Vatandaşlara ve işletmelere ekstra yük getirdiği eleştirilerine neden olan tartışmalı yasa tasarısı, halihazırda yüksek yaşam maliyetiyle karşı karşıya olan halkta büyük bir tepkiye yol açtı.

Haberin Devamı

DEVLET BAŞKANINDAN UYARI

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, protestoculara karşı tam ve etkili bir yanıt vereceklerini söyleyerek, “Planlayıcıları, finanse edenleri, yöneticileri, şiddet ve anarşiyi teşvik edenleri buradan uyarıyorum” açıklamasında bulundu. Hükümet tartışmalı tekliflerden bazılarını geri çekse de geçen haftaki protestolarda polisin müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.