Kenya'da uçak kazası: 2 ölü

Kenya Doğal Hayat Servisinden yapılan açıklamada, dün Meru Ulusal Parkı'nda rutin kontrol yapmak için Nanyuki Havaalanı'ndan havalanan uçağın, kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü belirtildi.



Düşen uçağın pilotu ve bir yolcunun öldüğü ifade edildi.



Uçağın düşme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.