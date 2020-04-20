Kenya’da toprak kaymasında can pazarı: 4 ölü

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, en az 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, Kenya’nın Batı Pokot County bölgesinde cumartesi günü başlayan ve büyük hasara neden olan sel ve toprak kayması sonucu çok sayıda evin zarar gördüğünü en az 28 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ortaya çıkan görüntülerde bölge halkının sel sularına kapılanları kurtarabilmek için canlarını tehlikeye attığı görülüyor.

4 binden fazla kişi evsiz kaldı

Toprak kayması sonucu en az 4 bin kişinin yersiz yurtsuz kaldığı açıklandı. Bölgede süren kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçleştiği aktarılırken arama ve kurtarma çalışmalarını koordine etmek için iki komuta merkezinin kurulduğu bildirildi.