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Kenya’da terör örgütü sivillere ateş açtı: 6 ölü

#Kenya#Terör Örgütü #Dünya
Kenya’da terör örgütü sivillere ateş açtı: 6 ölü

Kenya’da terör örgütü Eş-Şebab’ın bir köyde, evleri kundaklaması ve silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kenya’nın Somali sınırına yakın Lamu bölgesinde, terör örgütü Eş-Şebab dün bir köyde saldırı düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin ateş edilmesi sonucu, diğer 5 kişinin ise evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren teröristleri yakalamak için operasyon başlatırken, halktan iş birliği için yardım istendi.

Somali’de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab, 2011’de Afrika Birliği Barış Gücü (AMISOM) kapsamında Somali’ye asker gönderdiği gerekçesiyle Kenya’da saldırılar gerçekleştiriyor.

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#Kenya#Terör Örgütü #Dünya

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