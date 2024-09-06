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Kenya'da okulda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti

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#Kenya#Yangın#Alev
Kenyada okulda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 10:38

Kenya'da bir okulda çıkan yangında 16 öğrencinin öldüğü bildirildi.

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Kenya polisi sözcüsü Resila Onyango, basına yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde bir okulda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

Çıkan yangında 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Onyango, 14 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtti.

Onyango, yaralı öğrencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kenya'da 2017'de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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#Kenya#Yangın#Alev

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