Kenya'da Kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yerel basında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, virüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde saat 19.00-05.00 arasında sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Salgınla mücadele kapsamında eğlence mekanları, sinema salonları, gece kulüpleri ve restoranların yeni bir emre kadar kapalı kalacağını belirten Kenyatta, "Sosyal mesafe kuralımız, yeni yaşam tarzımızdır." dedi.

Kenyatta, yasağı ihlal edenlere 10 bin şilin (620 TL) para ya da üç ay hapis cezası verileceğini kaydetti.

Afrika'da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Güney Sudan, Güney Afrika, Mısır, Senegal ve Uganda gibi ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kenya'da şimdiye kadar 31 vaka görülürken, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.