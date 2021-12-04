Kenya'da korkunç kaza: En az 20 lü

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Kenya'da düğüne giden koro üyelerini taşıyan bir otobüs su başmış bir köprünün yanından geçerken kontrolü kaybetti ve sürüklenerek nehre uçtu

EN AZ 20 ÖLÜ

Korkunç kaza sonrası en az 20 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis "Arama ve kurtarma devam ediyor, ancak şimdiye kadar 20 ceset çıkarıldı" dedi.

KORO ÜYELERİ DÜĞÜNE GİDİYORDU



Alınan bilgiye göre Mwingi Katolik Kilisesi'nin koro üyeleri meslektaşlarının düğünü için Kenya'nın merkezindeki seyahat ediyorlardı.

Yetkililer, olayın araştırıldığını söyledi.