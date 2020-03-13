MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKenya'da ilk corona virüs vakası görüldü
GeriDünya Kenya'da ilk corona virüs vakası görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Kenya'da ilk corona virüs vakası görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenya'da ilk corona virüs vakası görüldü
Abone Olgoogle-news

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında virüse rastlandığını bildirdi.

Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı. 

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle