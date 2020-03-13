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DHA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 13.03.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Kenya’da ilk corona virüs vakası

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Kenya’da ilk corona virüs vakası
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Kenya'da bir kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Kenya medyasında yer alan habere göre, yetkililer, bir kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişinin ABD'nin Ohio eyaletinden, İngiltere'nin başkenti Londra üzerinden ülkenin başkenti Nairobi'ye geldiği belirtildi. Virüs tespit edilen kişinin hastanede müşahede altında olduğu ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

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