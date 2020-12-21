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Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Kenya'da hemşire ve sağlık memurlarından sonra doktorlar da grev kararı aldı

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Kenya'da hemşire ve sağlık memurlarından sonra doktorlar da grev kararı aldı
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Kenya Tıp Doktorları, Eczacılar ve Diş Hekimleri Birliği (KMPDU), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle greve başladı.

KMPDU Sekreteri Chibanzi Mwachonda, üyelere yaptığı çağrıda, "Hükümet, taleplerimizi yerine getirene kadar güvenliğiniz için evde kalmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktorların hükümetten talepleri arasında Kovid-19 tedbirlerinin arttırılmasının yanı sıra kapsamlı hayat sigortası ve risk ödenekleri bulunuyor.

Kenya Ulusal Hemşireler Birliği (KNUN) de iki hafta önce hastanelerde Kovid-19 tedbirlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle grev kararı almıştı.

Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle en az 30 doktor, 26 hemşire ve 10 sağlık memuru hayatını kaybetti.

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