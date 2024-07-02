Kenya’da gösteriler devam ediyor

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Kenya'da vergi artışı yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler, tasarının geri çekilmesinin ardından Devlet Başkanı William Ruto'ya karşı eylemlere dönüştü. Polis ve askerler, başkent Nairobi ve farklı şehirlerde düzenlenen protestolarda taş fırlatan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Protestocular, Nairobi’nin merkezine giden ana yolda barikat kurup ateşe verdi. Bazı göstericiler ise yollara boş tabutlar koyarak eylem yaptı.

Kenya’nın ikinci büyük şehri Mombasa’da da yüzlerce gösterici "Ruto gitmeli” sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Bir süre sonra şiddetlenen gösterilerde çok sayıda araç kundaklanırken, protestocular iş yerlerine taş fırlatarak maddi hasara yol açtı. Kisumu, Nakuru, Kajiado, Mlolongo, Rongo'da gösteriler düzenlenirken Migori kasabasındaki protestocular da sokaklarda araç lastiklerini ateşe verdi.

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Kenya’da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik 18 Haziran’da protestolar başlamış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Kenya Devlet Başkanı Ruto, 26 Haziran’da tasarıyı imzalamayacağını açıklamıştı. Üç haftadır Salı ve Perşembe günleri sosyal medya üzerinden örgütlenip sokaklara dökülen göstericiler, yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen Ruto'nun diyalog çağrılarını reddetmişti.

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) tarafından yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerinin gerçek mermi ile müdahalede bulunduğu gösterilerde şu ana kadar 39 kişi hayatını kaybetti, 361 kişi ise yaralandı.