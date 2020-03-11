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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:52,Son Güncelleme:/

Kenya'da dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü

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Kenya'da dünyada nadir görülen 2 beyaz zürafa avcılar tarafından öldürüldü
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Kenya’da dünyada eşine nadir rastlanan bir beyaz zürafa ve yavrusunun kaçak avcılar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Kenya Vahşi Yaşam Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkede bilinen tek dişi beyaz zürafa ve yavrusunun Garissa bölgesinde kaçak avcıların hedefi olduğu belirtildi.

Açıklamada, aylar önce ortadan kaybolan zürafaların bulunan kemiklerinin 4 ay öncesine ait olduğu ve konuya ilişkin özel soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öldürülen dişi zürafanın erkek yavrusunun ise halen hayatta olduğu öğrenildi.

Şimdiye kadar Tanzanya ve Kenya’da görülen bu zürafaların beyaz olması, lösizm olarak adlandırılan genetik durumdan kaynaklanıyor.

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