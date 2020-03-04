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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:36,Son Güncelleme:/

Kenya'da Corona Virüs'le ilgili yalan haberlere 50 bin dolar ceza ve 2 yıl hapis

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Kenya'da Corona Virüs'le ilgili yalan haberlere 50 bin dolar ceza ve 2 yıl hapis
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Kenya, yayılmayı sürdüren yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) ilgili yalan haber yayımlayan ve bunları yayanların 50 bin dolar para veya 2 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, siber suçlar biriminin tüm çevrimiçi mecralarda yayımlanan bilgi akışını kontrol ettiğini ve yanlış bilginin önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Oguna, ülke yasaları uyarınca bu tarz yalan haber yayanların 2 yıl hapis ya da 50 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Çin’e uçuşları askıya alan ülke, endişeler nedeniyle virüsün görüldüğü İtalya’daki iki şehre de uçuşları durdurdu.

Afrika’daki vaka sayısı 12’ye çıktı

Öte yandan, Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus ve Fas’ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12’ye çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.
Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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