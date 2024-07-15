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Kenya polisi 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil yakaladı

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#Kenya#Seri Katil#Katil
Kenya polisi 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 16:03

Kenya polisi, 2022 yılından bu yana eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden 33 yaşındaki seri katil Jomaisi Khalisia’yı yakaladı.

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Polis en son 9 kadının parçalanmış cesetlerini 12 Temmuz'da naylon torba içinde çöplükte bumuştu.

Kenya polisi bugün yaptığı açıklamada başkent Nairobi’deki Mukuru çöplüğünde 9 kadının parçalanmış cesediyle ilgili şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu. Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını önce boğduğunu sonra parçaladığını itiraf etti.

Polis, kurbanlardan biri olan Josphine Mulongo Owino’nun cep telefonu uygulama işlemlerini analiz ettiklerini, kaybolduğu gün havale yaptığını ve bunun sonucunda elde ettikleri ipucunun kendilerini Jomaisi Khalisia’ya götürdüğünü ifade etti.

ÇÖPLÜKTE İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kurbanların cesetlerinin bulunduğu alana 100 metre uzaklıkta olan Khalisia’nın dairesini arayan polis, ilk etapta kadınlara ait iç çamaşırı dahil, telefonlar, kadın çantası ve birçok eşya tespit etti.

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Kenya polisi ilk olarak 12 Temmuz’da ceset parçalarını naylon torbalar içinde bulmuş, ertesi gün daha fazla ceset parçası içeren torbalar bulduklarını duyurmuştu. Kenya polisi, çöplüğün aktif bir suç mahalli olarak aranmasına devam edildiğini vurguladı.

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#Kenya#Seri Katil#Katil

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