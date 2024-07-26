Kenti dönüşümlü yönetecekler... Kerkük’te Türkmen vali dönemi

Haberin Devamı

18 yıl aradan sonra yapılan seçimlerle Türkiye’nin diplomatik girişimleri, belirsizliğin çözüme kavuşmasına yardımcı oldu. Varılan mutabakata göre Türkmenler, Kürtler ve Araplar valilik görevini dönüşümlü olarak üstlenecek. Böylece 100 yıl sonra Türkiye’nin girişimleriyle Kerkük’te bir Türkmen vali görev yapacak.

SIRA TÜRKMENLERDE

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi de konu ile ilgili yaptığı açıklamada Kerkük’te istikrarı sağlayacağını düşündükleri “dönüşümlü vali” önerilerine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Arap siyasi grupların bir bölümünün sıcak baktığını açıkladı. 16 üyeden oluşan Kerkük Vilayet Meclisi’nde Türkmenlerin iki sandalyesi olduğu ama bu sayıya bakılmaması gerektiğini ifaden eden Salihi, “Kürt partiler, uzun yıllar Kerkük’ü yönetti ama başarısız oldu. Araplar da yedi yıldır bizim gücümüzü de arkalarına alarak kenti yönetti. Sıra Türkmenlerin Kerkük yönetimini devralmasında” diye konuştu.