Kennedy’lerin bitmeyen trajedisi

Haberin Devamı

ABD tarihinin en çok konuşulan ailelerinden biri olan ve son 70 yılda aralarında suikastlar ve kaza sonucu gerçekleşen “esrarengiz” ölümlerin de bulunduğu pek çok acıklı olay yaşayan Kennedy Ailesi’nin yakasını bırakmayan trajediler zincirine bir yenisi daha eklendi. 22 Kasım 1963 tarihinde suikasta uğrayan eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Tatiana Schlossberg, 2024 yılında kendisine kanser teşhisi konduğunu ve bir yıldan az ömrü kaldığını açıkladı.

LÖSEMİYE YAKALANDI

35 yaşındaki Schlossberg, dedesi Kennedy’nin suikasta kurban gidişinin 62’nci yıldönümünde The New Yorker için kaleme aldığı makalede kendisine akut miyeloid lösemi tanısı konduğunu ve vakalarının yalnızca yüzde 2’sinde rastlanan oldukça nadir bir genetik mutasyon içerdiğini kaydetti. Kennedy, ailesinin yaşadığı trajedilere dikkat çekerek “Şimdi onun hayatına, ailemizin hayatına yeni bir trajedi ekledim ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

LANET PEŞLERİNİ BIRAKMADI

- Trajik olaylar Kennedy ailesinin yakasını bir türlü bırakmadı. 1968 yılında John F. Kennedy’nin kardeşi Robert F. Kennedy, Los Angeles’ta vurularak öldürüldü. Robert’ın oğlu David Kennedy ise aşırı doz uyuşturucu nedeniyle 1984 yılında hayatını kaybetti. John F. Kennedy’nin aynı isimli oğlu ise, 1999 yılında 38 yaşındayken geçirdiği uçak kazasında yaşamını yitirdi.