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Kennedy’den Trump’a stratejik destek

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#ABD#Trump#Kennedy
Kennedy’den Trump’a stratejik destek
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 07:00

ABD’de bağımsız başkan adayı Robert F. Kennedy Jr., 10 kilit eyalette başkanlık yarışından çekilerek Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’a destek verdiğini açıkladı.

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Suikasta kurban giden ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy’nin yeğeni ve yine suikastla öldürülen 1968 seçimleri başkan adayı Robert F. Kennedy’nin oğlu olan 70 yaşındaki siyasetçi, böylece nesillerdir Demokrat Partili olan ailesinin ilk Cumhuriyetçi üyesi oldu.

Çekilme ve Trump’a destek açıklamasında Demokrat Parti’yi yerden yere vuran Kennedy, adaylık şansını Demokrat Parti’den denemek istediğini ancak parti içinden engellerle uğraştığını ve demokratik olmayan hilelerle önünün kesildiğini söyledi. Kennedy daha önce Trump ile görüşmüş, Kamala Harris ile görüşme isteğine cevap alamamıştı.

TRUMP İLE MİTİNG YAPTI

Kararı açıklamasından sonra akşam saatlerinde Trump’ın Arizona mitinginde sahneye çıkan Kennedy, tüm salon tarafından ayakta alkışlanınca Trump, “O bunu hak ediyor. Anons ettiğim kimse bu kadar alkışlanmamıştı” dedi. Sahnede konuşan Kennedy, Trump’ın başkanlığında büyük şirketlerin hegemonyasının ve savaşların bitirileceğini, otoriter devlet yönetiminin sona ereceğini, orta sınıfın ekonomik gücünün artacağını söyledi.

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OYLARI KAYAR MI

Bir dönem anketlerde oy oranı çift hanelere çıkan Kennedy’nin oyları şu an ulusal çapta yüzde 4-5 civarında görünüyor. Trump kampanyası, 10 önemli eyaletten çekilerek stratejik bir hamle yapan Kennedy’nin bu eyaletlerdeki oyunun çoğunlukla Trump’a gideceğini öngörüyor. Arizona, Georgia, Michigan, Kuzey Carolina, Wisconsin, Nevada ve Pensilvanya’da yüzde 3 ile 5 arasında değişen Kennedy oylarının yüzde 43 ila 66 arasında Trump oyları olduğu öne sürüldü. Şayet Kennedy’nin oyu bu kilit eyaletlerde Trump’a giderse başa baş olan yarışta ibre Trump’a dönebilir.

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#ABD#Trump#Kennedy

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